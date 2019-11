Fluggesellschaft: Atlantia erteilt Konsortium für Alitalia-Rettung Absage

Der italienische Infrastruktur-Konzern Atlantia will sich zunächst doch nicht an der Rettung Alitalias beteiligen. Die Bedingungen dafür seien gegenwärtig nicht gegeben, erklärte das von der Benetton-Familie kontrollierte Unternehmen am Dienstag. Man stehe jedoch weiter für die Suche nach einem Partner aus der Flugbranche zur Verfügung.