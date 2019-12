Fluggesellschaft: Italienische Regierung will Alitalia nicht länger finanzieren

Italien will kein Geld mehr in die angeschlagene Fluggesellschaft Alitalia stecken. Wenn bis Mitte 2020 kein Käufer gefunden werde, drohe der Airline das Aus, sagte Industrieminister Stefano Patuanelli am Samstag der Zeitung „Il Messaggero“. Er habe diese Woche zwar einen weiteren Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro unterzeichnet, damit das Geschäft weiterlaufen könne. Aber: „Das ist wirklich der letzte Eingriff des Staates für Alitalia.“