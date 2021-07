Fluggesellschaften: Italien trennt neue Fluglinie von Alitalia

Eigentlich sollte ITA bereits im August anstelle von Alitalia abheben und so vom Geschäft in der ausklingenden Urlaubssaison profitieren. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag gesagt, Alitalia solle nun im Oktober durch einen neuen Staatskonzern mit dem Namen ITA ersetzt werden. Bis der Nachfolger startklar sei, könnte die Regierung in Rom Alitalia mit einem weiteren Überbrückungskredit unter die Arme greifen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.