Flughafenbetreiber: Corona sorgt bei Fraport für hohen Verlust – 4000 Stellen sollen wegfallen

Da auch in zwei bis drei Jahren das Passagiervolumen nach Prognose von Fraport noch um rund 15 bis 20 Prozent unter dem Höchstwert von 2019 liegen, will das Unternehmen bis zu 4000 Stellen in Frankfurt streichen. Am Bau des dritten Terminals will Fraport aber festhalten, weil der Flugverkehr langfristig moderat wachsen werde.