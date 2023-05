Flughafenbetreiber: Neue Reiselust stimmt Fraport nach Krise optimistisch

Der deutsche Flughafenbetreiber Fraport profitiert von der Rückkehr der Reiselust. Dank steigender Passagierzahlen an seinem Hauptstandort Frankfurt und seinen Touristenflughäfen in Griechenland und der Türkei legten Umsatz und Betriebsgewinn im ersten Quartal zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit machte Fraport nach eigenen Angaben trotz der Streiks im März die Einbußen der Corona-Krise zum großen Teil wieder wett.