Flugzeugbauer Boeing empfiehlt Simulatortraining für 737-Max-Piloten

Der noch relativ neue Mittelstreckenjet war im März 2019 nach zwei Abstürzen in Indonesien und in Äthiopien mit zusammen 346 Todesopfern mit einem globalen Flugverbot belegt worden. Boeing kostet das Problem mit der 737 Max - der Bestseller und Profittreiber des Unternehmens - inzwischen Milliarden US-Dollar. Der Konzern bemüht sich bei der US-Luftfahrtbehörde (FAA) um eine Wiederzulassung des Flugzeugs. Kurz vor Jahresende kündigte Boeing an, die Produktion des Fliegers bis auf Weiteres auszusetzen.