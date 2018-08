Französischer Hersteller : Pernod Ricard profitiert von steigender Cognac- und Whiskey-Nachfrage

ParisDie wachsende Nachfrage nach Cognac und Whiskey insbesondere in Asien hat beim französischen Hersteller Pernod Ricard im vergangenen Geschäftsjahr für steigende Gewinne gesorgt. Der Überschuss sei im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gewachsen, teilte der nach Diageo weltweit zweitgrößte Spirituosenkonzern am Mittwoch in Paris mit.