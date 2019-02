Gewinnsprung Puma erwartet 2019 Erfolgsserie

Im vergangenen Jahr wuchs Puma in Asien währungsbereinigt mit fast 29 Prozent am stärksten, wobei China und Südkorea den Umsatz trieben. In Amerika, wo der Konzern 2018 nach 17 Jahren auf den lukrativen Basketball-Markt zurückkehrte, legten die Umsätze ohne Wechselkurseffekte um 17 Prozent zu. Europa und Afrika hinkten mit elf Prozent etwas hinterher. Der deutsche Sportartikel-Handel war im vergangenen Jahr kaum gewachsen, wie die Einkaufskooperationen Intersport und Sport2000 kürzlich berichteten. Fast jeden vierten Euro erwirtschaftet Puma inzwischen über das Internet oder in den eigenen Läden. Mit Textilien (plus 22 Prozent) wuchs der Konzern erneut stärker als mit Schuhen (plus 17 Prozent).