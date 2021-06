Grandvision: Überraschende Kehrtwende: Apollo-Optik-Mutter wird nun doch geschluckt

Dem überraschenden Schritt war ein monatelanger erbitterter Rechtsstreit vorausgegangen, in dem der „Ray Ban“-Hersteller der Führungsetage von Grandvision vorgeworfen hatte, in der Coronakrise die Fusionsvereinbarungen verletzt zu haben. So hätten die Niederländer ohne Absprache mit dem künftigen Eigentümer die Zahlungen an Lieferanten und die Betreiber der Filialen gestoppt und Staatshilfe beantragt.