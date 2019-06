Hackfleisch und Katzen im Paket Von eklig bis unverschämt: Die dreistesten Retouren

Zum klassischen Gruselkanon der Internet-Zunft zählen Berichte über Brautkleider, die nach der Feier plötzlich nicht mehr passen und samt Lippenstiftspuren wieder zurückgeschickt werden. Sobald die letzte Wiesn-Maß gezapft wurde, sollen auch vermehrt Oktoberfest-Dirndl wieder bei den Händlern eintrudeln, ab Aschermittwoch dann Kostüme. Und die Mängel neuer Großbildfernseher bemerken Fußballfans besonders gern, nachdem das Endspiel abgepfiffen wurde. Kein Wunder, dass sich in den Hosentaschen retournierter Smokings regelmäßig Eintritts- und Menükarten finden und an Wintersportklamotten bisweilen noch die Skipässe baumeln. Um möglichst schnell mit dem jeweils neuesten iPhone telefonieren zu können, bestellten Apple-Fans zum Verkaufsstart neuer Geräte in der Vergangenheit oft vorsorglich gleich bei mehreren Elektronikshops, nahmen aber nur das erste Paket an.



Derlei Stories sind Legende unter Logistikern, über ihren Umfang gibt es dennoch kaum Statistiken. Allzu häufig dürften die Pakettrickser mit derlei Manövern inzwischen allerdings nicht durchkommen. Nach besonders dreisten Aktionen sperren Onlinehändler den betreffenden Account, oder stellen auf Zahlung per Vorkasse um.