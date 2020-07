Handelskonzern: Klagen über neun Milliarden Euro nach Bilanzskandal bei Steinhoff

Auch die Pläne, die Tochter Pepco zu Geld zu machen, die Billigläden in Osteuropa und Großbritannien („Poundland“) betreibt, wurden durch die Krise auf die lange Bank geschoben. Die mit knapp zehn Milliarden Euro verschuldete Steinhoff will Pepco an die Börse bringen oder verkaufen, um Geld in die Kasse zu bekommen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, hieß es.