Handelskonzern Otto Group profitiert deutlich von Onlineboom in der Pandemie

Der Handelskonzern nimmt sich wegen der guten Ergebnisse für die nächsten Jahre neue Ziele vor. Der Umsatz solle mittelfristig deutlich stärker wachsen als im Schnitt der Jahre vor der Corona-Krise, kündigte das Unternehmen an. Angepeilt werde nun ein durchschnittliches Wachstum zwischen fünf und zehn Prozent, erläuterte Vorstandschef Alexander Birken. Bisher hatte das Ziel bei durchschnittlich fünf Prozent gelegen. Die Ertragskraft solle auf hohem Niveau bleiben. Zugleich will Otto weiter kräftig in IT und Logistik investieren und nimmt Zukäufe stärker ins Visier. „Das Thema Firmenzukäufe wird zukünftig wieder eine Rolle spielen in der Otto Group“, sagte Birken.



