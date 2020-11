Höchstwert durch Onlinehandel: Deutsche Post stellt schon im November Paket-Rekord ein

Von Ende November bis Weihnachten geht die Post von neuen Rekordmengen aus und erwartet über elf Millionen Sendungen an Spitzentagen gegenüber durchschnittlich 5,2 Millionen Paketen an gewöhnlichen Tagen. Kunden sollten ihre Weihnachtspakete spätestens am 19. Dezember abschicken, appellierte die Post an die Verbraucher. Auch Konkurrenten der Post hatten erklärt, sie rechneten mit Rekord-Sendungsmengen im Geschäft um die Feiertage.