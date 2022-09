Homöopathie „Am Anfang wurde ich massiv angegriffen“

Was kritisieren Sie an der Homöopathie?

Ich habe viele Jahre Pharmazie studiert und stehe als Apothekerin für eine Medizin, die sich an empirischen Erkenntnissen und an der Wissenschaft orientiert. Ich empfehle meinen Kundinnen und Kunden Arzneimittel, die einen pharmazeutisch nachgewiesenen Nutzen haben. Die Hersteller homöopathischer Mittel sind leider nicht in der Pflicht, Nachweise zur Wirksamkeit ihrer Produkte zu erbringen. Dieser Missstand beruht auf einem veralteten Gesetz aus dem Jahr 1976, das seither nicht reformiert wurde. Daher gelten homöopathische Präparate aus medizinischer Sicht zu Unrecht als Arzneimittel. Sie tragen diesen Status aus rein rechtlichen Gründen. Homöopathika, meist Globuli, sind kleine weiße Zuckerkügelchen in denen kein Wirkstoff enthalten ist. Eine pharmazeutische Wirkung im Körper entbehrt also jeder Logik. Es gibt keine Wirkung, die über den Placeboeffekt hinausgeht.