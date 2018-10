Italienische Fluggesellschaft Regierung will offenbar 15-Prozent-Anteil bei Alitalia halten

Der Zeitung zufolge könnte das Finanzministerium einen Teil des zurückgezahlten Kredits für eine Beteiligung von 14 bis 15 Prozent wieder in die Airline investieren. Alitalia hat bis zum 15. Dezember Zeit, um die Überbrückungsgelder zurückzuzahlen. Aus Regierungskreisen verlautete allerdings am Samstag, es werde an einer Fristverlängerung von bis zu sechs Monaten gearbeitet. Zugleich müsste aber auch ein ausländischer Rivale gefunden werden, der bereit sei, in Alitalia zu investieren, hieß es weiter. Denkbar sei eine Beteiligung von 20 bis 30 Prozent. Die Lufthansa, Easyjet und der Billigflieger Wizz Air hatten Interesse zumindest an Teilen von Alitalia bekundet.