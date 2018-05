JAB Holding: Milliardärsfamilie Reimann kauft Sandwichkette Pret A Manger

FrankfurtDie deutsche Milliardärsfamilie Reimann setzt ihre milliardenschwere Einkaufstour in der Lebensmittelbranche fort. Die von ihr kontrollierte JAB Holding übernimmt vom Finanzinvestor Bridgepoint die Sandwichkette Pret A Manger, wie die Firmen am Dienstag mitteilten. Pret A Manger betreibt weltweit 530 Sandwich-Läden und will im Herbst in Berlin seine erste Filiale in Deutschland eröffnen.