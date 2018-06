Karstadt/Kaufhof Endspiel für René Benko

Inzwischen steht fest: Abenteuerlich waren vor allem Bakers Versprechen. Beispiel: die angekündigte Milliardeninvestition. Seit der Übernahme von Galeria Kaufhof habe HBC tatsächlich "mehr als eine halbe Milliarde Euro in das Europageschäft investiert", so Kaufhof-Chef Neuwald. Davon ging aber nur ein Teil an Kaufhof. HBC finanzierte stattdessen eine neue Warenhauskette in den Niederlanden und brachte die Outletkette Saks Off Fifth nach Europa. Die Runderneuerung der Kaufhof-Filialen blieb auf Solitäre beschränkt. Dennoch musste Kaufhof künftig mehr Miete für die Warenhäuser an ein Joint Venture von HBC abdrücken.