Kaufhof Betriebsrat kündigt massiven Widerstand gegen Sparpläne an

Peter Zysik, der neue Gesamtbetriebsratschef der Warenhauskette Galeria Kaufhof, kündigt massiven Widerstand gegen die von der Geschäftsführung kürzlich verkündeten Sparpläne an. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, die uns das Betriebsverfassungsgesetz bietet, um die Einschnitte zu verhindern, oder zumindest abzufedern,“ sagte Zysik der WirtschaftsWoche. So werde der Betriebsrat „nicht akzeptieren“, dass die Belegschaft in den Filialen in Verkäufer und schlechter bezahlte Warenverräumer unterteilt wird. Ohne Zustimmung des Betriebsrats kann das Management diese Unterteilung jedoch nicht so einfach vornehmen.