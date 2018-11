Kaufrausch Singles’ Day in China bricht Rekorde

11. November 2018

Paketflut am Singles’ Day Bild: REUTERS Bild:

Am 11. November herrscht während des Singles’ Day Ausnahmezustand in China. Die Zahlen klingen gigantisch: Allein in den ersten zwei Stunden des Shoppingevents haben Konsumenten mehr als 12 Milliarden Euro ausgegeben.