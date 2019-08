Kentucky Fried Chicken: Beyond Meat produziert bald Veggie-Nuggets für KFC

Die Entwicklungen auch hierzulande machen deutlich: Die speziellen Fleischalternativen liegen eindeutig im Trend. Beyond Meat und der Rivale Impossible Foods sind in den USA die treibenden Kräfte. Hinzu können in den USA vor allem Garden Gourmet (als Teil des Nestlé-Konzerns), Boca Foods (eine Tochter von Kraft Heinz) und Morningstar Farms (zugehörig zu Kellogg) bislang punkten. Die US-Unternehmen versorgen bereits zahlreiche Schnellrestaurant-Ketten in den USA mit ihren Produkten. Der Schweizer Nestlé-Konzern liefert über sein Tochter Garden Gourmet vegane Burger an McDonald’s, Konkurrent Burger King bedient sich beim kalifornischen Start-up Impossible Foods und Beyond Meat kooperiert bereits mit den US-Schnellrestaurantketten Carl's, Del Taco und Subway. Nun kommt Kentucky Fried Chicken hinzu, die als eine der letzten Fastfood-Ketten auf den veganen Hype aufspringt.