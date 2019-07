Klagen gegen Onlinehändler Diese Mittelständler proben den Aufstand gegen Amazon

Nicht nur deutsche Unternehmen gehen gegen den Amazon-Konzern mit Sitz in Washington vor, sondern auch amerikanische. Ebay hat im Oktober vergangenen Jahres in den USA Klage gegen seinen Konkurrenten erhoben. Der Online-Flohmarkt wirft dem Versandhaus vor, seit 2015 systematisch Top-Händler abgeworben zu haben. Dabei haben Amazon-Mitarbeiter Ebay-Konten angelegt und so mit den Verkäufern Kontakt aufgenommen. Dies verstößt klar gegen die Geschäftsbedingungen von Ebay. In den Nachrichten ist lediglich der Austausch von Informationen über die angebotenen Produkte erlaubt, nicht aber das Abwerben von Anbietern auf andere Plattformen. Noch haben die US-Richter kein Urteil gesprochen.