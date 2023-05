Klingel, Happysize, Wellsana Traditionsversandhändler Klingel muss nach 100 Jahren in die Insolvenz

Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr - 100 Jahre nach der Gründung - kämpft die Klingel-Gruppe um ihre Existenz. Die K - Mail Order GmbH & Co. KG, die Kerngesellschaft der Gruppe, will sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren. Betroffen sind nach Unternehmensangaben auch die Hamburger Tochtergesellschaften Impressionen Versand und die Schneider GmbH. In den drei Gesellschaften arbeiten rund 1800 Beschäftigte.