Konsumgüterkonzern: Investor Nelson Peltz erhöht Druck auf Unilever

Der Milliardär und aktivistische Investor Nelson Peltz zieht in den Verwaltungsrat des Konsumgüterriesen Unilever ein. Der mit 1,5 Prozent an Unilever beteiligte Peltz werde Mitglied des Vergütungsausschusses, teilte der Hersteller von Dove-Seife und Langnese-Eis am Dienstag mit.