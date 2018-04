Kooperation: Audi und Airbus starten Limousinen- und Helikopter-Dienst

SchönefeldAudi und Airbus wollen gemeinsam einen Limousinen- und Helikopter-Dienst anbieten. Die Kooperation beginne in diesem Sommer im brasilianischen Sao Paulo und in Mexico City, teilten der Autokonzern und der Flugzeugbauer am Donnerstag anlässlich der Luftfahrtmesse ILA in Schönefeld mit. Der Fahrdienst von Audi soll Kunden von und zum Helikopter bringen.