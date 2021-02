Lebensmittel: Fleischproduktion 2020 trotz Corona-Krise fast auf Vorjahres-Niveau

In der Virus-Krise im Frühjahr 2020 hatte es verstärkt Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen - etwa der Tönnies-Gruppe - gegeben. Dies führte zu Schließungen und einer Debatte über die Arbeitsbedingungen in den Betrieben, wo viele Werkvertragsarbeitnehmer unter anderem aus Rumänien oder Bulgarien eng an eng stehen. Der Bundestag hat Werkverträge in der Fleischindustrie verboten.