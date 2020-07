Lebensmittelsicherheit Fast 100 Lebensmittel-Warnungen im ersten Halbjahr 2020

Auch dies könnte zu einer höheren Zahl an Rückrufen beigetragen haben. Hinzu kommt bei Lebensmitteln, dass die Öffentlichkeit sensibler auf Themen wie Allergien und Unverträglichkeiten reagiert. Der Anstieg der Warnmeldungen muss damit nicht zwingend auf Probleme bei der Lebensmittelsicherheit zurückzuführen sein. So verweist das BVL auf Daten des so genannten „Mehrjährigen Nationalen Kontrollplans“ (MNKP). Aus diesen gehe hervor, dass die Anzahl der beanstandeten Lebensmittelproben in den letzten Jahren nahezu konstant bei 13 Prozent liegt und die Anzahl der kontrollierten Betriebe mit Verstößen sogar leicht zurückgegangen ist. Dabei beziehe sich die 13 Prozent-Quote ausdrücklich nicht auf alle Lebensmittel, sondern nur auf die, von denen „risikoorientiert“ Proben genommen wurden.



