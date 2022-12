Lieferengpässe Wie Ikeas Paketlieferungen an einer 70-Cent-Spülbürste scheitern

Ich versuche es also erneut: Geduldig klicke ich in meinem Onlinekonto Stück für Stück alle Artikel aus der ersten, nun stornierten Bestellung an – und lege sie erneut in den Warenkorb. Da ich in vorweihnachtlicher Shoppinglaune bin, lege ich sogar noch ein paar Artikel mehr dazu. Meine Order summiert sich dieses Mal inklusive des Portos auf 232 Euro. Doch zehn Tage später kommt erneut eine schlechte Nachricht aus dem Ikea Customer Support Center in Rostock: „Guten Tag, Frau Reimann, der von Ihnen gewünschte Artikel ANTAGEN ist leider aktuell nicht lieferbar. Bei Paketbestellungen ist es nicht möglich einzelne Artikel zu entfernen. Daher haben wir Ihre Postbestellung mit Ordernummer 1317294373 storniert.“