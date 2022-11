Möbelhandel „Die Bude ist voll“, sagt der neue Ikea-Deutschlandchef

Ob darüber hinaus weitere Eröffnungen geplant seien, wollte Kadnar nicht direkt beantworten. Vielmehr machte er eine Andeutung in Richtung München: Dort betreibt Ikea zwei klassische Einrichtungshäuser, fernab der Innenstadt, darunter mit jenem in München-Eching im Norden auch die allererste Ikea-Filiale in Deutschland (eröffnete 1974). Jenes sei auch sein „Ausbildungshaus“, sagte Kadnar. Er habe in München „eine Idee“, formulierte er vage. Später erklärte er, dass er noch dabei sei, seinen neuen Zuständigkeitsbereich kennenzulernen und im Zuge dessen vor kurzem Hamburg besucht habe. Hamburg ist aus Ikea-Sicht mit München vergleichbar: Auch dort betreibt Ikea zwei klassische Einrichtungshäuser, nördlich und südlich der Innenstadt. Mit einem Unterschied: 2014 eröffnete Ikea im Stadtteil Altona seine deutschlandweit erste, kompakte Innenstadt-Filiale. „Die Städter wollen mehr Ikea“, befand Kadnar. Und die beiden Münchener Standorte „helfen uns nicht, in die Stadt zu kommen.“ Nicht auszuschließen, dass er bei seiner Münchener Idee an Altona denkt.