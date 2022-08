Luftfahrt : Airbus storniert angeblich A350-Bestellungen aus Katar

Qatar Airways hatte als erste Fluggesellschaft weltweit 2015 den A350 in Betrieb genommen. Die Airline hat inzwischen Airbus auf mindestens 1,4 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt, nachdem auf Anordnung der örtlichen Flugaufsicht fast die Hälfte seiner A350-Flotte wegen Schäden an der Außenhaut am Boden bleiben musste.