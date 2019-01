 Luftfahrt: Britische Billig-Airline Flybe geht an Konsortium mit Virgin Atlantic

Flybe betreibt 78 Flugzeuge und leidet unter gestiegenen Treibstoffkosten, sinkender Nachfrage und der Schwäche des britischen Pfund Sterling. Das Käuferkonsortium hat Flybe eine Kreditlinie über 20 Millionen Pfund zugesagt und will bis zu 80 Millionen Pfund in das Geschäft investieren. 450 Prozent an dem Konsortium hält Cyrus, jeweils 30 Prozent liegen bei Virgin Atlantic und Stobart.