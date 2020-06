Luftfahrt: Fraport will bis zu 4.000 Arbeitsplätze abbauen

Die Fraport AG, die letztes Jahr 22.514 Mitarbeiter beschäftigte, muss in Bereichen wie der Bodenabfertigung und der Verwaltung wegen der sinkenden Nachfrage nach Flugreisen Stellen abbauen, wie Vorstandschef Stefan Schulte in einem Interview sagte. Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern würden in Kürze beginnen, fügte er hinzu.