Luftfahrt: Lufthansa Technik erzielt Umsatzrekord

HamburgDer Technik-Dienstleister der Lufthansa will das schwächelnde US-Geschäft ankurbeln und auch in Asien stärker zulegen. Die Lufthansa-Tochter, die 2017 insgesamt einen Umsatzrekord erzielte, verbuchte in den USA Erlöseinbußen von rund zwei Prozent. „Etwas unzufrieden sind wir tatsächlich mit der Entwicklung in Amerika“, sagte Finanzchefin Constanze Hufenbecher am Montag in Hamburg.