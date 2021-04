Luftverkehr: Ryanair scheitert mit Klagen gegen Finanzhilfen für andere Airlines

Der Billigflieger Ryanair ist mit weiteren Klagen gegen staatliche Finanzhilfen für Airlines in der Coronakrise gescheitert. Das Gericht der Europäischen Union urteilte am Mittwoch in erster Instanz, die im vergangenen Jahr gewährten Beihilfen für Finnair und die schwedisch-dänische Fluggesellschaft SAS seien mit EU-Recht vereinbar.