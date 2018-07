Luxusgüterkonzern: Swatch steigert Gewinn zum Halbjahr deutlich

ZürichDer Luxusgüterkonzern Swatch hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank einer starken Nachfrage in Asien und Amerika deutlich gesteigert. Unter dem Strich stand ein Plus von 468 Millionen Franken – gut zwei Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um knapp 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Franken