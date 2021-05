Luxusmode: Onlinehändler Mytheresa setzt sich nach Umsatzsprung höhere Ziele

Der Online-Luxusmodehändler Mytheresa ist nach einem Umsatz- und Ergebnissprung zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für das im Juni endende Geschäftsjahr 2020/21 werde nun mit Umsätzen von 600 bis 605 Millionen Euro (plus 33 bis 35 Prozent)gerechnet, während das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) auf bis zu 59 Millionen Euro steigen soll, kündigte Mytheresa am Dienstag an.