LVMH bietet 135 Dollar je Aktie Tiffany wird französisch

Für LVMH ist die Übernahme von Tiffany nach früheren Angaben die bisher größte. Der vor 182 Jahren gegründete Juwelier ist weltweit bekannt für seine türkisfarbenen Kartons und seine Rolle im Hollywoodfilm „Frühstück bei Tiffany's“.



LVMH gehören bereits 75 Marken, darunter Christian Dior, Fendi, Givenchy und der Uhrenhersteller Tag Heuer. Der Kauf von Tiffany würde LVMH breiter in den Vereinigten Staaten aufstellen und dessen Angebot beim hochwertigen Schmuck erweitern.



Der Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der Luxusgüter-Unternehmen wie Tiffany mit stagnierenden Umsätzen zu kämpfen haben. Hintergrund ist die nachlassende Konjunktur in China, die sich auf die Kauffreude chinesischer Touristen auswirkt, die als wichtige Abnehmer von Luxusartikeln gelten. Das bekam auch Tiffany zu spüren. Das Geschäft mit Juwelen hat sich gleichwohl im Luxussektor zu einem zügig wachsenden Geschäftsfeld entwickelt. Tiffany-Chef Alessandro Bogliolo versucht, jüngere Käufer mit moderneren Ansätzen für Schmuck zu gewinnen. In diesem Jahr brachte der Konzern eine Kollektion für Männer heraus. Außerdem hat er seine Werbung beispielsweise mehr auf gleichgeschlechtliche Paare ausgerichtet.