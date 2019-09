Mautspezialist: Wiener Kapsch will gegen Kündigung des Pkw-Maut-Vertrags vorgehen

Der österreichische Mautspezialist KapschTrafficCom will die Kündigung der Verträge für die deutsche Pkw-Maut nicht einfach hinnehmen. „Dankbarkeit bekommen Sie in der Politik sowieso nicht. Wir schauen, dass wir das bekommen, von dem wir glauben, dass es uns zusteht“, sagte Firmenchef Georg Kapsch am Dienstag auf der Aktionärsversammlung des Unternehmens.