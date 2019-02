 Metro: Investor Kretinksy nimmt Hürde für mögliches Übernahmeangebot

Der tschechische Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky trifft konkrete Vorbereitungen für ein mögliches Übernahmeangebot. Kretinksy meldete Pläne zum Erwerb von mehr als 25 Prozent und bis zu 35 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Metro beim Kartellamt an. Die Wettbewerbshüter hätten den Anfang Februar gestellten Antrag ohne Auflagen freigegeben, sagte ein Kartellamt-Sprecher am Donnerstag. Der unter anderem durch Investitionen in die Braunkohle reich gewordene Tscheche war im vergangenen Jahr bei der Metro eingestiegen und hatte damit für Übernahme-Spekulationen gesorgt. Er hat die Karten bislang aber nicht auf den Tisch gelegt. Ein Metro-Sprecher wollte sich zunächst nicht äußern.