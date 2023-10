Milliarden-Deal: Bahn steht offenbar kurz vor Verkauf von Nahverkehrstochter Arriva

Der Preis schließt Arrivas Schulden mit ein. Ein Abschluss sei bereits nächste Woche möglich, hieß es. Die „Financial Times“ hatte zuerst über den anstehenden Verkauf berichtet. Arriva mit Sitz in Großbritannien betreibt Busse und Nahverkehrszüge in mehreren europäischen Ländern. Die Firma mit rund 35.000 Mitarbeitern betreibt auch die berühmten roten Doppeldecker-Busse in London.