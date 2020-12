Mobilität E-Scooter-Anbieter Lime will Expansion trotz Coronakrise fortsetzen

Vor wenigen Wochen konnte auch der schwedische Konkurrent Voi 160 Millionen Dollar einsammeln. Und das estländische Start-up Bolt kündigte jüngst an, rund 130.000 zusätzliche E-Scooter und E-Bikes in Europa aufstellen zu wollen, darunter auch in Deutschland. Sowohl Lime als auch Tier geben dabei an, den Dienst inzwischen profitabel zu betreiben. „Wir haben im 3. Quartal mit jeder Fahrt Geld verdient“, sagte Seyfi.