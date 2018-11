Mobilität Scheuer will Fahrdienst Uber bis 2021 zulassen

Uber ist eine Internet-Vermittlungsplattform, die etwa per Smartphone-Apps in rund 60 Ländern Fahrten auch an private Fahrer vermittelt und den Taxen Konkurrenz macht. Das Personenbeförderungsgesetz in Deutschland untersagt jedoch, dass Fahrer Aufträge direkt vom Passagier bekommen. Dafür brauchen sei eine Taxi-Fahrer Lizenz, die die Kommunen unter einer Reihe von Voraussetzungen erteilen.