 Modemarke Karl Lagerfeld: Ex-Vogue-Herausgeberin und Design-Direktor sollen als Kreativchefs nachfolgen

Auch nach dem Tode des Namensgebers werde die Marke an bereits geplanten Projekten festhalten, die über Mode hinausgehen. Neben einem bereits im Bau befindlichen Hotelprojekt in Macau habe man „bereits andere Hotelprojekte in der Pipeline und es werden sicherlich noch mehr dazukommen“, sagte Righi, „wir werden auch in Zukunft Karls Design- und Stilwelt auf diesem Feld erlebbar machen. Karl ist eine Marke und eine Ikone mit ganz klaren Attributen, die sich in verschiedenen Lebensbereichen bestens umsetzen lassen.“