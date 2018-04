Modezar: Lagerfeld entwirft Turnschuhe für Puma

Damit sei das Unternehmen, das Righi von Amsterdam und Paris aus leitet, im Vergleich zum Vorjahr „2017 um 35 Prozent gewachsen.“ Ähnliches gilt für die Zahl der Läden: Statt 54 sind es nun knapp 100. Erst in der vergangenen Woche hatte Lagerfeld in New York sein erstes eigenes Ladengeschäft in den USA eröffnet. Auch hier laufen die Geschäfte laut Righi gut. 2017 verkaufte die Marke in den USA Ware für 80 Millionen Euro, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.