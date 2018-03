Möbelriese: Steinhoff liefert nach Bilanzskandal erstmals wieder ehrliche Zahlen

Wie es bei Steinhoff unter dem Bilanzjongleur Jooste zuging, belegen auch E-Mails aus dem Jahr 2014, über die die Süddeutsche Zeitung und der NDR am Dienstag berichteten. Dort bittet Jooste etwa einen Manager darum, bei einer Unternehmenstochter „eine zusätzliche Einnahme von 100 Millionen Euro (…) anfallen zu lassen“, um so den Gewinn „unseren Plänen/Prognosen“ anzupassen. Ein ehemaliger Steinhoff-Manager erklärt Jooste an anderer Stelle: „Du wirst dich an die Bilanzen erinnern, die wir in den vergangenen Jahren nach oben gedrückt haben“.