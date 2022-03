Nächste Teuerungswelle So begründet Aldi die massiven Preiserhöhungen

Die Folge: „Die Einkaufspreise im Lebensmitteleinzelhandel ziehen seit Monaten in fast allen Warengruppen stark an – zum Teil in deutlich zweistelligen Prozentbereichen“, sagt der Aldi-Nord-Sprecher. Niemand in der gesamten Wertschöpfungskette im Lebensmitteleinzelhandel könne sich dieser Entwicklung entziehen.

Hinzu komme, dass einige Warengruppen am Markt so knapp werden, dass Aldi gezwungen sei, teurer einzukaufen, „um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, Existenzen unserer Lieferanten und die Versorgung zu sichern“. Damit sei man, „wie alle anderen Händler auch, an einem Punkt angelangt, an dem wir unsere Verkaufspreise anpassen müssen.“