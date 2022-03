Lieferengpässe und Hamsterkäufe Deutschlands Supermärkten geht das Öl aus

Lieferprobleme seien eher mittelfristig zu erwarten - und auch nur für vergleichsweise wenige Produkte, darunter eben auch Ölsaaten. So sind die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Und Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe, nur 6 Prozent des verbrauchten Öls stammen aus heimischer Produktion. „Da kommt jetzt nichts mehr“, heißt es vom Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid). Dabei sei die Situation beim Sonnenblumenöl wegen einer Missernte in Kanada und coronabedingter Logistikprobleme schon zuvor angespannt gewesen. Die Preise stiegen deshalb schon vor dem Ukraine-Krieg spürbar. „Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für wenige Wochen“, sagt Ovid-Geschäftsführer Gerhard Brankatschk. Durch die Öl-Hamsterer kann sich das zwar schnell ändern. Ein andauernder Speiseölmangel ist dennoch nicht zu befürchten: Verbraucher können beispielsweise von Sonnenblumen- auf Rapsöl aus heimischem Anbau umsteigen. Hier sind keine Engpässe zu erwarten.