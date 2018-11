Nahrungsmittelkonzern Nestle erhöht Anteil an Nahrungsmittel-Allergie-Firma

ZürichNestle baut die Beteiligung an der auf Nahrungsmittel-Allergien spezialisierten Firma Aimmune Therapeutics aus. Die Gesundheitssparte Health Science investiere 98 Millionen Dollar in neue Aimmune-Aktien, wie das Biopharmaunternehmen am Montag mitteilte. Damit steigt der Anteil des Schweizer Konzerns auf knapp 19 Prozent. Zudem haben die beiden Firmen ihre ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft um weitere zwei Jahre verlängert.