Nahrungsmittelkonzern Nestlé offenbar an Mineralwassermarke interessiert

Moskau, ZürichNestlé gehört einem Zeitungsbericht zufolge zu den Interessenten für einen Einstieg bei der Mineralwasserfirma IDS Borjomi. Die Alfa Group wolle ihren Anteil an der in Georgien, der Ukraine und Russland präsenten Firma verkaufen, berichtete die Zeitung „Kommersant“ am Donnerstag unter Berufung auf Insider.