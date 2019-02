 Netzwerkausrüster: Nokia sieht sich bei 5G-Strategie auf richtigem Weg

Für die Finnen, die ihre goldenen Zeiten als Marktführer im Handy-Geschäft lange hinter sich gelassen haben, bietet 5G eine große Chance. Auch weil Sicherheitsaspekte zunehmend in den Vordergrund rücken. Die Sicherheit sei nicht verhandelbar und werde es erst Recht nicht in der Zukunft sein, betonte Suri. Konkurrent Huawei steht derzeit steht wegen Sicherheitsbedenken unter Druck. So verdächtigen die USA das chinesische Unternehmen der Industriespionage.