Neue Strategie: So will die Post profitabler werden

Mit dieser will sich der Bonner Konzern nicht neu erfinden – vielmehr setzt er weiter auf sein Kerngeschäft und will massiv in die Digitalisierung investieren. Rund zwei Milliarden Euro sollen unter anderem in eine umfassende Modernisierung der IT-Systeme fließen. Die Investitionen in die Digitalisierung sollen bis 2025 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von mindestens 1,5 Milliarden Euro liefern.